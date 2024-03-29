الإصابة تبعد موراي عن بطولتي مونتي كارلو وبي إم دبليو للتنس

سيغيب نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي عن بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس، ومسابقة (بي إم دبليو) المقرر إقامتهما الشهر المقبل، بسبب إصابته في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته ببطولة ميامي مؤخرا.

وتعهد موراي /36 عاما/ بالعودة إلى اللعب "في أقرب وقت ممكن"، لكنه لم يكشف عن الموعد الذي سيعود خلاله إلى الملاعب.

وجاء في بيان صادر عن فريق إدارة اللاعب الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) مرتين، اليوم الجمعة "بعد التشاور مع الطاقم الفني والأطباء، اتخذ آندي موراي قرارا بالغياب عن بطولتي رولكس مونتي كارلو للأساتذة وبي إم دبليو المفتوحة في ميونخ".

أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح تحديد الفترة التي سيغيب خلالها موراي عن الملاعب، حيث يواصل مراجعة الخيارات مع فريقه الطبي".

أوضح البيان "من الواضح أن هذه الانباء تبدو محبطة للغاية لآندي، الذي أكد رغبته في العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "موراي يشكر كل معجبيه على رسائل الدعم اللطيفة التي تلقاها، وسيواصل إبلاغ الجميع بآخر المستجدات مع تطور الأمور".

وتقام بطولة مونتي كارلو في الفترة من 7 إلى 14 أبريل القادم، ويعقبها بطولة بي إم دبليو التي تجرى ما بين يومي 15 و21 من الشهر ذاته.

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