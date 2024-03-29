ريباكينا تتجاوز أزارينكا وتصعد لنهائي ميامي للتنس

تجاوزت المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان تعثرها في المجموعة الثانية وفازت على لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا 6-4 وصفر-6 و7-6 الليلة الماضية لتضمن الظهور في المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفازت ريباكينا وهي أعلى مصنفة في البطولة حاليا بنحو 82 في المئة من نقاط إرسالها الأول لكنها نجحت فقط في اثنتين من 11 نقطة لكسر الإرسال قبل أن تحقق الفوز في ساعتين و33 دقيقة.

وقالت ريباكينا (24 عاما) المولودة في موسكو في مؤتمر صحفي على جانب الملعب بعد وصولها لرابع نهائي هذا العام "كانت معركة صعبة.

"لم تكن ضربات إرسالي جيدة بدرجة كبيرة وكذلك فيكتوريا. بداية من المجموعة الثانية نفذت هي ضربات إرسال جيدة جدا. وكنت أعرف أنني سأقاتل حتى النهاية وهذا بالفعل ما فعلته."

في المجموعة الأولى أهدرت ريباكينا الفرص الخمس الأولى التي أتيحت لها لكسر الإرسال قبل أن تكسر إرسال أزارينكا وتتقدم 4-3 ثم واصلت تفوقها لتحسم المجموعة الأولى لصالحها في 51 دقيقة.

ورفضت أزارينكا الاستسلام وقدمت أداء بلا أخطاء في المجموعة الثانية وكسرت أرسال ريباكينا ثلاث مرات لتفرض التعادل وتمتد المباراة لمجموعة ثالثة فاصلة.

وبدأت ريباكينا المجموعة الثالثة بتحركات أفضل وكسرت إرسال أزارينكا في المحاولة الخامسة في الشوط الخامس لتتقدم 3-2 بعد أن ارتدت كرة أزارينكا من الشبكة.

وأهدرت ريباكينا فرصتها الأولى لحسم المباراة بينما نجحت ريباكينا في كسر إرسالها لتتعادل اللاعبتان 5-5 قبل أن تميل الكفة في النهاية لصالح ريباكينا.

وستلتقي ريباكينا الطامحة للفوز بثالث لقب في العام الحالي بعد التتويج في أبوظبي وبرزبين في المباراة النهائية غدا السبت مع الأمريكية دانييل كولينز التي تأهلت لمباراة اللقب بعد الفوز بجدارة على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 14 في البطولة 6-3 و6-2 بعد مباراة استمرت أكثر قليلا من ساعة واحدة.

وفازت ريباكينا على كولينز في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما.

وقالت كولينز الساعية للفوز بثالث لقب في مسيرتها قبل اعتزالها في نهاية الموسم الحالي "من المميز القيام بهذا في الولاية التي أنتمي إليها."

وأضافت "جمعتني مع ريباكينا الكثير من المعارك الصعبة. لكني فزت عليها بالفعل في سان هوزيه قبل فترة. لابد لي من الاستعداد جيدا للمواجهة."

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