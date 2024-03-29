الإمارات الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت بنهاية فبراير

تقدمت خدمات الإنترنت الثابت المقدمة في الإمارات إلى المرتبة الخامسة بين أسرع الشبكات عالمياً خلال شهر فبراير الماضي، متقدمة مرتبتين عن ترتيبها نهاية العام الماضي 2023.

وحافظ السوق على تصدره عربياً وإقليمياً وفق بيانات مؤشر «سبيد تيست speedtest» المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت عالمياً بسرعات تجاوزت 257 ميجا بت في الثانية وضمن لائحة تصدرتها سنغافورة وواصل السوق المحلي تخطي سرعات الإنترنت الثابت في عدة دول ذات بنية تحتية فعالة مثل الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 242 ميجا بت، وفرنسا التي سجلت 240 ميجا بت، والصين المسجلة 238 ميجا بت في الثانية.

وجاء السوق المحلي بالمرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك بنهاية فبراير، حيث أوضحت البيانات تسجيل السوق متوسط سرعة للإنترنت المتحرك على شبكات المشغلين المحليين بلغت 284 ميجا بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق الكويتي مسجلاً 216 ميجا بت، ثم كوريا الجنوبية مسجلة قرابة 174 ميجا بت.



وحافظ السوق الإماراتي على فارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها السوق الدنماركي الذي سجل سرعة 158 ميجا بت، إلى جانب السوق الصيني الذي سجل متوسط سرعة 149 ميجا بت، والنرويج بسرعة 141 ميجا بت، إلى جانب أسواق أخرى مثل أيسلندا التي وصلت إلى سرعة 137 ميجا بت.

ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات، وذلك لتعزيز الجودة واستيعاب وتطويع التطورات الواضحة في الاتصالات وتحفيز المستهلكين للتوسع في استخدام الجيل الجديد من الخدمات والثابتة المتحركة والثابتة مع التوسع الواضح في إجمالي قاعدة مشتركي عملاء خدمات الهواتف المتحركة والإنترنت الثابت عريض النطاق. وتوضح آخر النتائج المالية للمشغلين المحليين بأن إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين وصل إلى أكثر من 21.2 مليون مشترك بنهاية 2023 مع نمو واضح في فئة مشتركي الفواتير الشهرية المرتبطة بشكل أساسي بخدمات البيانات المتحركة، بينما بلغ مشتركو خدمات الاتصالات والإنترنت الثابتة 2.3 مليون مشترك.





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