«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ 18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

تزامناً مع يوم زايد للعمل الانساني، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ويشكل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بالإرث المستدام للعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" حتى باتت دولة الإمارات منارة عالمية للعطاء الإنساني في العالم أجمع بدعم ورعاية مستمرين من قيادة الدولة الرشيدة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة و طائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 825 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.





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