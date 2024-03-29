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حمدان بن محمد: دبي عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد لتطوير مستواهم التعليمي

3/29/2024 7:16:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.

جاء ذلك خلال حضور سموه توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومجموعة "ويست زون" دعماً لحملة "وقف الأم"، حيث ستقوم المجموعة بتطوير مبان وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "حضرت توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومجموعة "ويست زون" دعماً لحملة "وقف الأم"، حيث ستقوم المجموعة بتطوير مبان وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم ... نشكر هذه المساهمة من ناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، ونؤكد أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات".


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