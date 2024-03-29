حمدان بن محمد: دبي عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد لتطوير مستواهم التعليمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.
جاء ذلك خلال حضور سموه توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومجموعة "ويست زون" دعماً لحملة "وقف الأم"، حيث ستقوم المجموعة بتطوير مبان وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس "حضرت توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومجموعة "ويست زون" دعماً لحملة "وقف الأم"، حيث ستقوم المجموعة بتطوير مبان وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم ... نشكر هذه المساهمة من ناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، ونؤكد أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات".
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