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القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

3/29/2024 7:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت بقذيفة "تي بي جي" جنودا للاحتلال الإسرائيلي بمنزل في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس بقطاع غزة.
وأضافت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.













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