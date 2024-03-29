القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح
التاريخ
3/29/2024 7:07:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت بقذيفة "تي بي جي" جنودا للاحتلال الإسرائيلي بمنزل في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس بقطاع غزة.
وأضافت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.
MENAFN29032024000208011052ID1108036427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.