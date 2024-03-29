حزب الله ينعى 3 من عناصره قتلوا بريف حلب
التاريخ
3/29/2024 7:07:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعى حزب الله 3 من عناصره قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت ريف حلب الليلة الماضية.
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