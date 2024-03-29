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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

3/29/2024 7:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد واصابة فلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة.













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