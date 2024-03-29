غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل

غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل
التاريخ
3/29/2024 7:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل.
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