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غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل

3/29/2024 7:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل.













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