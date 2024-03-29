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ارتفاع أسعار النفط عالميا

3/29/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ في آخر جلسات شهر آذار، أمس الخميس، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية أمس الخميس، بنسبة 2.24 بالمئة، وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4 بالمئة. في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال آذار الجاري مكاسب بنسبة 7.15 بالمئة، وفقا لوكالة بلومبرغ.













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