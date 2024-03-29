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وزير الخـــــارجية يجدد دعــــوته إلى وقــــف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

3/29/2024 6:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التي تسببها في قطاع غزة.
وكتب الصفدي على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "تروي وكالات الأمم المتحدة قصصا مرعبة عن المعاناة في غزة" حيث "قتل أكثر من 30 ألفا. وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة. هذه الحقائق عار على العالم".
وتابع: "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو متطلب استنادا إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية".
والخميس، أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع، إسرائيل التي تتهمها جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني ووقف انتشار المجاعة.
وعلق الصفدي على القرار بقوله: "محكمة العدل الدولية تتحدث مجددا. الكارثة الإسرائيلية في غزة يجب أن تنتهي. جميع السكان في غزة يتضورون جوعا بسبب عدم فتح إسرائيل للمعابر البرية في تحد للعالم كله".













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