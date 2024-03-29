ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
3/29/2024 6:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32 ألفا و 623 شهيدا و75 ألفا و 92 مصابا.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا.
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