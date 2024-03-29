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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

3/29/2024 6:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32 ألفا و 623 شهيدا و75 ألفا و 92 مصابا.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا.













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