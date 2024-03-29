إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي

إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي
التاريخ
3/29/2024 6:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي.
وارتفع بذلك حصيلة الجرحى إلى 3 آلاف و160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب، بينهم 1523 أصيبوا خلال الهجوم البري.
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