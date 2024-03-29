PNN بالصور : الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية على مداخل القدس وفي شوارعها بالجمعة الثالثة من شهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

وعزّزت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقال العديد من المواطنين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، من الدخول للمسجد الأقصى، عبر حواجزها المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.

وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خاصة عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بشبح الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

وكانت أعداد كبيرة من المصلين قد ادت صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.