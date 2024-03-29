Friday, 29 March 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


PNN بالصور : الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية على مداخل القدس وفي شوارعها بالجمعة الثالثة من شهر رمضان

3/29/2024 6:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

وعزّزت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.



وقال العديد من المواطنين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، من الدخول للمسجد الأقصى، عبر حواجزها المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.

وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خاصة عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بشبح الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

وكانت أعداد كبيرة من المصلين قد ادت صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.





MENAFN29032024000205011050ID1108036328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث