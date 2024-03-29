PNN بالصور : الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية على مداخل القدس وفي شوارعها بالجمعة الثالثة من شهر رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.
وعزّزت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
وقال العديد من المواطنين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، من الدخول للمسجد الأقصى، عبر حواجزها المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.
وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خاصة عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بشبح الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.
وكانت أعداد كبيرة من المصلين قد ادت صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
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