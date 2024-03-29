اليوم 175 للحرب : ارتفاع عدد الشهداء ل 32623 شهيد

(MENAFN
- Palestine News Network ) عزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 112 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبحسب الوزارة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
واشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 32623 شهيد و 75092 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
من ناحية ثانية نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 175 موضحا ان الاحتلال ارتكب (2,888) ادت لسقوط (39,623) شهيداً ومفقوداً.منهم (32,623) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
وبلغ عدد الشهداء الاطفال (14,350) شهيداً منهم (28) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.كما بلغ عدد الشهيدات (9,460) شهيدة من النساء.
وعن استهداف الطواقم الطبية اشار المكتب الى استشهاد (364) شهيداً من الطواقم الطبية منهم (48) شهيداً من الدفاع المدني.
كما بلغ عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان (136) شهيداً.
وعن اعداد المصابين والمفقودين قال المكتب ان عدد المفقودين بلغ (7,000) مفقودٍ.فيما بلغ عدد المصابين (75,092) مصاباً.
وعن تفاصيل النسب اشار مكتب الاعلام الحكومي في غزة الى ان (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
كما اوضح ان (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
وعن حالات الاصابات الصعبة قالت احصائية مكتب الاعلام الحكومي ان (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج“إنقاذ حياة وخطيرة” كما اشار المكتب الى ان (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
و وصل عدد المرضى في غزة (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح منها (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح كما اوضح التقرير لوحود (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية و (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
وعن الاعتقالات في قطاع غزة قال التقرير ان (274) حالة اعتقال من الكوادر الصحية الى جانب
(12) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
واشار التقربر لنزوح (2) مليون نازح في قطاع غزة.
كما تشار التقرير الى تدمير (168) مقراً حكومياً على ايدي قوات
الاحتلال كما تم تدمير (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي و
(305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي كما اوضح التقرير ان (227) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي (294) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
كما تم تدمير (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
ودمر الاحتلال (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً و (290,000) وحدة سكنية
جزئياً واصبحت غير صالحة للسكن.
والقى الاحتلال (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
وعن الوضع الصحي اشار التقرير الى ان
(32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة الى جانب اخراج (53) مركزاً صحياً عن الخدمة بفعل الاحتلال كما استهدف الاحتلال(159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال و
(126) سيارة إسعاف.
كما دمر الاحتلال (200) موقع أثري وتراثي .
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