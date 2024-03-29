اليوم 175 للحرب : ارتفاع عدد الشهداء ل 32623 شهيد

MENAFN - Palestine News Network ) عزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 112 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 32623 شهيد و 75092 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

من ناحية ثانية نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 175 موضحا ان الاحتلال ارتكب (2,888) ادت لسقوط (39,623) شهيداً ومفقوداً.منهم (32,623) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وبلغ عدد الشهداء الاطفال (14,350) شهيداً منهم (28) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.كما بلغ عدد الشهيدات (9,460) شهيدة من النساء.

وعن استهداف الطواقم الطبية اشار المكتب الى استشهاد (364) شهيداً من الطواقم الطبية منهم (48) شهيداً من الدفاع المدني.

كما بلغ عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان (136) شهيداً.

وعن اعداد المصابين والمفقودين قال المكتب ان عدد المفقودين بلغ (7,000) مفقودٍ.فيما بلغ عدد المصابين (75,092) مصاباً.

وعن تفاصيل النسب اشار مكتب الاعلام الحكومي في غزة الى ان (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

كما اوضح ان (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وعن حالات الاصابات الصعبة قالت احصائية مكتب الاعلام الحكومي ان (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج“إنقاذ حياة وخطيرة” كما اشار المكتب الى ان (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

و وصل عدد المرضى في غزة (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح منها (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح كما اوضح التقرير لوحود (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية و (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وعن الاعتقالات في قطاع غزة قال التقرير ان (274) حالة اعتقال من الكوادر الصحية الى جانب

(12) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

واشار التقربر لنزوح (2) مليون نازح في قطاع غزة.

كما تشار التقرير الى تدمير (168) مقراً حكومياً على ايدي قوات

الاحتلال كما تم تدمير (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي و

(305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي كما اوضح التقرير ان (227) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي (294) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

كما تم تدمير (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

ودمر الاحتلال (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً و (290,000) وحدة سكنية

جزئياً واصبحت غير صالحة للسكن.

والقى الاحتلال (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

وعن الوضع الصحي اشار التقرير الى ان

(32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة الى جانب اخراج (53) مركزاً صحياً عن الخدمة بفعل الاحتلال كما استهدف الاحتلال(159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال و

(126) سيارة إسعاف.

كما دمر الاحتلال (200) موقع أثري وتراثي .