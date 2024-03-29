ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32623 قتيلًا منذ اندلاع الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32623 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.
وأفاد بيان للوزارة أنه خلال 24 ساعة، سجّل مقتل 71 شخصا مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75092 شخصا منذ بدء الحرب قبل قرابة الستة أشهر.
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