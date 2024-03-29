ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32623 قتيلًا منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32623 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة أنه خلال 24 ساعة، سجّل مقتل 71 شخصا مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75092 شخصا منذ بدء الحرب قبل قرابة الستة أشهر.





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