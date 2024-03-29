محمد بن راشد يرحب بضيوف كأس دبي العالمي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 28 التي تنطلق غداً، جاء ذلك في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة، وتضمنت الكلمة ما يلي:

«نرحّب بجميع المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين لكأس دبي العالمي، مستلهمين الإرث التاريخي لرياضات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتطلّعين إلى مستقبل مشرق للسباقات في دبي والمنطقة والعالم. فمنذ تأسيسه في العام 1996، سعى هذا الحدث لجعل دبي ملتقى عالمياً للسباقات الكبرى، لتثبت على مدار أكثر من ربع قرن، استحقاقها أن تكون المقر الأمثل لاستضافة أكبر تجمّع لأفضل الخيول والترحيب بأهلها من حول العالم.

ويأتي انطلاق هذه النسخة من «كأس دبي العالمي» في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تأكيد التزامها الكامل بمفاهيم وممارسات الاستدامة، مع إعلان أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد «عام الاستدامة» ليشمل العام 2024 سعياً لحماية البيئة وصيانة الموارد كأولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في دولتنا.

ومع تمسكنا بنهج الاستدامة، نعتز بإنجازات عام مضى، مع تصدُّر عدد من الفائزين في نسخة العام الفائت من الكأس مراتب متقدمة في التصنيف الرسمي لأفضل الخيول في العالم للعام 2023، بينما تم تصنيف عدد من سباقات تلك الأمسية ضمن أفضل 100 سباق عالمياً، بما في ذلك تصنيف سباق«لونجين دبي شيما كلاسيك» كثاني أفضل سباق في العالم، فيما نال الفائز به «إكوينوكس» لقب أفضل حصان سباق في العالم للعام 2023.

ويسعدنا في نسخة هذا العام من الكأس انضمام عدد كبير من المنافسين الدوليين رفيعي المستوى، بينهم عشرات الفائزين بسباقات الفئة الأولى، كما تسعدنا عودة مجموعة من الفائزين بألقاب العام الماضي، ونصف الخيول الستة الأعلى تصنيفاً حالياً في العالم.

وبطموحنا الدائم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لسباقات الخيل، نثمّن روح التعاون بين مختلف مؤسسات السباقات في المنطقة، والتي مهدت الطريق وصولاً لهذه الأمسية وغيرها من السباقات التي نعتز بتميزها على مستوى المنطقة، بما لهذا التخطيط المُسبق والتنسيق المستمر للسباقات بين دول الخليج العربي من أثر إيجابي كبير يبشر بازدهار السباقات في المنطقة والعالم.

كل الشكر والتقدير للمُلّاك والفرسان والمدربين المشاركين في كأس دبي العالمي 2024، راجين لهم جميعاً التوفيق على مضمار «ميدان»، مع أمنياتنا لجميع ضيوفنا بإقامة هانئة. ونحيي جهود فريق العمل بنادي دبي لسباق الخيل في جعل نسخة هذا العام تجربة أخرى متميزة في رصيد دبي وسجل سباقات الخيل العالمية».

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