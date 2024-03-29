كأس السوبر السعودي لكرة القدم.. أبوظبي الوجهة الأولى عربيا



ستكون العاصمة أبوظبي هي الوجهة العربية الأولى لكأس السوبر السعودي لكرة القدم، وذلك حينما تستضيف البطولة من 8 إلى 11 ابريل المقبل على ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وآل نهيان بنادي الوحدة.

وتجمع النسخة المقبلة من الكأس 4 فرق، وهم بطلي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، والوصيفين للبطولتين، وهم على الترتيب ( الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة).

وكانت نسخة 2015 هي الأولى التي أقيمت فيها البطولة خارج المملكة العربية السعودية، حينما استضافها ملعب "لوفتس رود" بالعاصمة البريطانية لندن، وتوج بها الهلال على حساب النصر بالفوز 1- صفر، وتكرر الأمر في النسختين التاليتين، 2016 على ملعب كرافين كوتاج بلندن أيضا، وتوج بها الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل 1-1، ونسخة 2018، على ملعب لوفتس رود، وتوج بها الهلال، على حساب الاتحاد بالفوز 2-1، فيما الغيت نسخة 2017.

وانطلقت بطولة كأس السوبر السعودي عام 2013 من خلال مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي ( 3 مرات) وذلك في نسخ 2015، 2018، 2021، يليه النصر مرتين في نسختي 2019، 2020، ثم مرة واحدة لكل من الفتح 2013، والشباب 2014، والأهلي 2016، والاتحاد 2022.

كما يعد كل من الهلال، والنصر، والاتحاد، هم أكثر الفرق حصولا على وصافة المسابقة ( مرتين لكل فريق)، ثم مرة واحدة لكل من التعاون، والفيصلي، والفيحاء.





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