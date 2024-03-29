179 مليار دولار أمريكي حجم سوق المعدات الطبية في الصين

أظهرت بيانات رسمية في الصين أن إجمالي حجم سوق المعدات الطبية بالبلاد بلغ 27ر1 تريليون يوان (179 مليار دولار أمريكي)، من حيث القيمة السوقية.

وتم الإعلان عن الرقم من قبل الجمعية الصينية للمعدات الطبية خلال المؤتمر الصيني للمعدات الطبية 2024، والذي افتتح اليوم الجمعة في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين، بسحب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الجمعية إن هذا الرقم يشكل زيادة بواقع 4ر10% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الصين لا تزال ثاني أكبر سوق منفردة للمعدات الطبية في العالم.

وأشارت الجمعية إلى أن عام 2023 شهد تسجيل 138 ألف طلب براءة اختراع للمعدات الطبية في الصين، بواقع 67% من جميع طلبات براءة الاختراع المعنية بالمعدات الطبية في العالم.





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