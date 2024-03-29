البنك المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.
وحتى 30 سبتمبر 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد.
وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها "غير صديقة".
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