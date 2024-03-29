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البنك المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج 6 أشهر

3/29/2024 5:17:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد.

وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها "غير صديقة".


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