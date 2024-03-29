اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الوطنية

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد مساء أمس الخميس بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وبحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

وحضر الاجتماع من

اتحاد الكرة، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال اجتماعها الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد الإمارات للتزلج المدولب لعضوية اللجنة الأولمبية.

كما اعتمد الاجتماع برنامج الدورات الرياضية لعام 2024، وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس خلال الفترة من 12 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض شهر سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند شهر نوفمبر من العام الجاري.

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