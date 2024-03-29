ما علاقة مشروع قطار سريع بزيادة معدل المواليد في كوريا الجنوبية؟

تطلق كوريا الجنوبية خدمة قطار فائق السرعة من شأنها أن تقلل وقت السفر بين وسط سول وضواحيها، وهو مشروع يأمل المسؤولون في أن يشجع المزيد من الشباب على التفكير في منازل خارج المدينة والبدء في إنجاب أطفال.

ومعدلات الخصوبة في كوريا الجنوبية هي الأدنى في العالم، وعادة ما يقول الشباب إن الأسباب الرئيسية لعدم الزواج وتكوين أسرة هي الوقت الطويل التي تستغرقه التنقلات والمنازل باهظة التكلفة والضيقة في منطقة سول الكبرى التي يسكنها حوالي نصف السكان.

ويقل معدل المواليد في سول حتى عن متوسطه على مستوى البلاد، وقد سعت الحكومة لزيادة عدد المواليد الجدد من خلال تقديم إعانات لكنها لم تحقق نجاحا يذكر.

ويعلق المسؤولون الآن الآمال على مشروع جريت ترين إكسبريس، وهو مشروع قطار سريع تحت الأرض بقيمة 134 تريليون وون (99.5 مليار دولار)، وسيوفر بحلول عام 2035 ستة خطوط تربط سول بعدة مناطق خارجها.

وافتتح الرئيس يون سوك يول اليوم الجمعة جزءا من الخط الأول سيختصر وقت التنقل من مدينة سوسيو في العاصمة إلى مدينة دونجتان التابعة لها إلى 19 دقيقة من 80 دقيقة الآن بالحافلة.

وقال إن مدة التنقل الأقصر "ستمكن الناس من قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم في الصباح والمساء".

وأفاد المسؤولون بأنه من المقرر تشغيل الخط غدا السبت، وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيكون جريت ترين إكسبريس واحدا من أسرع أنظمة قطارات الأنفاق في العالم لأن القطارات ستسير بسرعة تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وذكر وزير الأراضي بارك سانج وو لرويترز أن المشروع سيتيح للشباب فرصة التفكير في منازل بعيدا عن العاصمة بدون قضاء ساعات في التنقل. وأضاف أنهم يستطيعون قضاء الوقت المتوفر مع عائلاتهم.

غير أن بعض المحللين يقولون إن المشروع قد يساهم في تراجع أهمية المناطق الريفية في كوريا الجنوبية من خلال جذب المزيد من الناس إلى العاصمة المكتظة بالفعل.



