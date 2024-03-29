راشد بن حميد: عمومية الأولمبية أساس راسخ لمسيرة رياضية وطنية حافلة بالعطاء

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها العادي مساء أمس الخميس بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة، وممثلي أعضاء بالجمعية العمومية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال الاجتماع كل من الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته.، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد الإمارات للتزلج المدولب لعضوية اللجنة الأولمبية.

كما اعتمدت اللجنة برنامج الدورات الرياضية لعام 2024 وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس خلال الفترة (12 يوليو – 11 أغسطس) المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض شهر سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية منحت الحركة الأولمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أساساً راسخاً لمسيرة رياضية وطنية حافلة بالعطاء منذ مرحلة التأسيس عام 1979 لتظل على الدوام الداعم الأول لجميع قراراتها ومبادراتها وبرامجها التى عززت بدورها مكانة الدولة وحضورها في كبرى المناسبات والأحداث الرياضية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بأن

اللجنة الأولمبية الوطنية ومنذ الخطوات الأولى وبدعم من القيادة الرشيدة كانت حريصة على صياغة أساليب مبتكرة وبناء علاقات بعيدة المدى لضمان المضي قدماً نحو كتابة مستقبل زاهر للحركة الأولمبية وجميع مكوناتها؛ تطبيقاً لمبادئ التشاركية وتبادل التجارب والإستفادة من الخبرات؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تكوين ملامح المشهد الأولمبي بالدولة والمساهمة بفعالية في منظومة صنع القرار من خلال العضوية بمختلف المؤسسات القارية والدولية الأولمبية ذات العلاقة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد وتثقيف الأجيال بأهمية نشر مبادئ الرياضة النبيلة التي تتوافق مع السلوكيات والممارسات المجتمعية القويمة، إذ تعد مساراً مباشراً يتوافق مع تحقيق رؤية وطموح قيادة دولة الإمارات في نشر أسس التعاون والصداقة والسلام؛ الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللجنة وجميع إداراتها وأقسامها في مواصلة جهود التعريف بالحركة الأولمبية وأهدافها أداة فعّالة في ترسيخ المفاهيم والقيم على تعددها.

ووجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالالتفاف حول الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدد من المحافل المهمة سواءً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة 3500 رياضي ورياضية خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين والتي تمثل محطة قوية من حيث توقيت إقامتها الذي يسبق دورات وأحداث كبرى، والفئة العمرية المشاركة فيها أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي يخوض فيها رياضيو الإمارات غمار التحدي عقب نجاح 3 رياضات في ضمان بطاقات للتأهل للمشاركة والتنافس بإسم الدولة، مع إمكانية زيادة العدد ومشاركة ألعاب أخرى.

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