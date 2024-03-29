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تفاهم بين «الموارد البشرية» و«أبوظبي العالمي» لتسهيل نقل الشركات القائمة في جزيرة الريم

3/29/2024 5:17:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وسوق أبوظبي العالمي عن تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريا.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في أبوظبي وقعها سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وأكد سعادة خليل الخوري أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لا سيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.

من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:" نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعمهم وتعاونهم الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي في توفير التسهيلات المطلوبة لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، إذ أن تعاوننا يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة".


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