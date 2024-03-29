زورق الفيكتوري 4 بطلاً لسباق أفضل زمن في مونديال الفورمولا 1 بفيتنام

تمكن زورق الفيكتوري 4 ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بقيادة إريك ستارك من تحقيق لقب أفضل زمن في السباق الذي أجري اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوراق "الفورمولا 1" المقامة حالياً في مدينة كوي نون الفيتنامية.

وحقق إريك زمناً وقدره 43,657 ثانية في مسار السباق، في حين حل ثانياً زورق "فيتنام 1" بقيادة جوناس آندرسون بزمن 43,950 ثانية، وجاء ثالثاً زورق "فيتنام 2 " بقيادة ستيفان آراند بزمن 44,025 ثانية، وحل رابعاً زورق "الشارقة 17 " بقيادة روستي ويت بزمن 44,168 ثانية.

وكانت التصفية الأولى من سباق أفضل زمن قد شهدت انقلاب زورق“أبو ظبي 6”بقيادة ألبرتو كمبراتو وتهشم الزورق مما أدى لانسحابه من سباق الزمن، في حين أنهى زورق "أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي التصفيات الأولى في المركز العاشر ليتأهل للتصفية الثانية، وفي التصفية الثانية حل في المركز العاشر أيضاً ليبتعد عن الوصول إلى التصفية الحاسمة والأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الرسمية للجولة غداً السبت، في ثاني أيام البطولة الرسمية مع سباقات "السبرنت" وهي المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها للمسابقة، وتحديد نقاط لها أيضاً، وسينقسم سباق السبرينت إلى سباقين، بحيث يضم كل سباق 9 زوارق، ويمنح للأول في كل سباق عشرة نقاط، ويقل عدد النقاط حتى الزورق الأخير في كل سباق والذي يمنح نقطة واحدة.

وجاءت فكرة استحداث سباقات "السبرينت" في نهاية الموسم الماضي للبطولة من أجل إضافة إثارة أكبر للمنافسة على اللقب العام للموسم، وإعطاء فرصة أكبر لكل المتسابقين لحصد المزيد من النقاط في المنافسات.

ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 1903 أمتار تتوزع على 6 بوابات هوائية بحيث يكون الالتفاف على 5 بوابات حمراء من خارج المسار، في حين يكون الالتفاف على البوابة الصفراء من اليسار أو داخل المسار، وتبلغ أطول مسافة بين بوابتين 546 متراً وهي التي تقع بين البوابتين 3 و4.

الجدير بالذكر أن صدارة الترتيب العام للبطولة قبل انطلاق سباق "السبرنت" غداً، ما زالت لمصلحة زورق "الشارقة 17 " بقيادة روستي ويت برصيد 29 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق "الفيكتوري 4 " بقيادة إريك ستارك برصيد 25 نقطة.

وتختتم أحداث الجولة بعد غد الأحد، مع السباق الختامي للجولة والذي سيشهد انطلاق السباق الرئيسي والأهم للمنافسة.

من ناحية أخرى، التقى سعادة بدر المطروشي سفير الدولة لدى فيتنام بالفرق الإماراتية المشاركة في الجولة الثانية، وحرص على التواجد لتوفير كل الدعم والمؤازرة للفرق الوطنية.

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