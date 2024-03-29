الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة غائما بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ولطيفا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد السبت، يستمر الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صاف إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئي إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.