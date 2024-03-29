٣٨ شهيدا في سوريا بقصف طائرات الاحتلال لمواقع عسكرية في حلب

(MENAFN
- Palestine News Network ) دمشق /PNN / استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، فجر اليوم الجمعة، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من المناطق في ريف مدينة حلب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، أنه في "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب .
وبحسب الوكالة السورية فقد استهدف القصف عددا من النقاط في ريف حلب"، مبينا أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مصادر سورية ان عدد الشهداء بلا ٣٨ شهيدا بينهم عناصر من الجيش السوري وعناصر من حزب الله السوري التابع لحزب الله في لبنان.
وبحسب المصادر السورية فان الغارات الاسرائيلية استهدفت مباني عسكرية للجيش السوري ومواقع لقوات حزب الله التي تضم عناصر لبنانية وإيرانية تعمل في الساحة السورية.
MENAFN29032024000205011050ID1108036113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.