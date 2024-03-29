٣٨ شهيدا في سوريا بقصف طائرات الاحتلال لمواقع عسكرية في حلب

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق /PNN / استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، فجر اليوم الجمعة، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من المناطق في ريف مدينة حلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، أنه في "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب .

وبحسب الوكالة السورية فقد استهدف القصف عددا من النقاط في ريف حلب"، مبينا أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت مصادر سورية ان عدد الشهداء بلا ٣٨ شهيدا بينهم عناصر من الجيش السوري وعناصر من حزب الله السوري التابع لحزب الله في لبنان.

وبحسب المصادر السورية فان الغارات الاسرائيلية استهدفت مباني عسكرية للجيش السوري ومواقع لقوات حزب الله التي تضم عناصر لبنانية وإيرانية تعمل في الساحة السورية.