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شهيد بمسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر طبي لبناني للجزيرة باستشهاد شخص بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان.













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