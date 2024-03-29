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المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء

3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت نيويورك تايمز عن تحليل لمعهد دراسة الحرب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية شنت 70 هجوما على القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي منذ 18 مارس/آذار.
وأضاف التحليل أن الهجمات الفلسطينية على القوات الإسرائيلية في غزة تشير إلى فاعلية كبيرة.













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