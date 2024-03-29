المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء
التاريخ
3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت نيويورك تايمز عن تحليل لمعهد دراسة الحرب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية شنت 70 هجوما على القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي منذ 18 مارس/آذار.
وأضاف التحليل أن الهجمات الفلسطينية على القوات الإسرائيلية في غزة تشير إلى فاعلية كبيرة.
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