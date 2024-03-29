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الحكومة: حجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن

3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجمعة، عن حجب 24 تطبيقاً ذكيًا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن، "نظراً لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة ولآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين".
وقالت الوزارة في بيان، إنها حجبت التطبيقات من "متاجر التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات الدولية (Apple, Huawei, Google) ...".
وتواصلت وزارة الاقتصاد الرقمي مع الشركات الثلاث و"تزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص بالأردن" على ما ذكرت في البيان.
تأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، "في إطار تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الامن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين على حد سواء".
وقالت إن "استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث لا سمح الله أو مشكلات متعلقة بالسلامة، إضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين".
إلى جانب "تعريض حياة المستخدمين للخطر بسبب عدم وجود إمكانية لتتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين، وأن العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي"، وفق البيان.













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