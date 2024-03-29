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هزة أرضية تضرب اليونان

3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان.

وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 122 كيلومترا جنوب غربي مدينة باترا اليونانية التي يقطنها نحو 168 ألف نسمة.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.

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