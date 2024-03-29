هزة أرضية تضرب اليونان

هزة أرضية تضرب اليونان
التاريخ
3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان.
وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 122 كيلومترا جنوب غربي مدينة باترا اليونانية التي يقطنها نحو 168 ألف نسمة.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.
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