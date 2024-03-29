حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية

حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية
التاريخ
3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيها إصابة مباشرة.
في حين، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات أخرى بالجليل الأعلى.
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