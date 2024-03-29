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حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية

3/29/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيها إصابة مباشرة.
في حين، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات أخرى بالجليل الأعلى.













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