أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
التاريخ
3/29/2024 5:07:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 44.4 دينارا لبيع المواطنين ، و 42.4 دينارا للشراء منهم .
فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 الى 39.7 دينارا لبيع المواطنين مقابل 36.2 دينارا للشراء منهم .
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