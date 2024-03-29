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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

3/29/2024 5:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 44.4 دينارا لبيع المواطنين ، و 42.4 دينارا للشراء منهم .

فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 الى 39.7 دينارا لبيع المواطنين مقابل 36.2 دينارا للشراء منهم .













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