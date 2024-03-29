حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 3 (كونا) --
التاسع والعشرون من مارس
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1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء مجلس استشاري للإعلام ملحق بوزارة الإرشاد والأنباء.
1974 - منتخب الكويت الوطني يفوز بدورة كأس الخليج الثالثة لكرة القدم التي استضافتها البلاد.
1991 - السيطرة على أول بئر نفطية مشتعلة وهي بئر الأحمدي 24 بواسطة فريق شركة (رد ادير) الكندية بعد أن قامت قوات النظام العراقي بإضرام النار في الآبار قبيل اندحارها من الكويت.
2003 - سوق شرق يتعرض لقصف صاروخي من جانب النظام العراقي ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.
2005 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يضع حجر الأساس لمدينة جابر الأحمد في منطقة أمغرة أحد أكبر المشاريع الإسكانية.
2005 - مؤسسة البترول الكويتية تدشن مكتبها التمثيلي في العاصمة الصينية بكين في خطوة تهدف إلى توسيع نشاطها التجاري في ثاني أكبر سوق مستهلك للنفط في العالم.
2010 - وزارة الصحة تفتتح مركز عبدالله العبدالهادي الصحي في منطقة اليرموك ويضم عيادات تخصصية لاكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة إضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية.
2012 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصل إلى بغداد في زيارته الأولى بعد الغزو العراقي للكويت ليشارك في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الثالثة والعشرين في بغداد.
2014 - نادي القرين الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية للكرة اليد للأندية الفائزة بالكأس اثر فوزه على نادي (نسر طبلبة) التونسي بنتيجة 27 - 25 في تونس.
2015 - وزارة التربية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية برنامج تعاون فني للتعليم بدولة الكويت للأعوام 2015 - 2019 لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الاداء التعليمي.
2016 - وفاة الفنان مكي القلاف عن عمر ناهز 79 عاما وهو أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية بالكويت ومنطقة الخليج العربي.
2017 - الكاتبة الكويتية لطيفة بطي تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع أدب الطفل والناشئة عن كتابها (بلا قبعة).
2018 - شركة البترول الكويتية العالمية (كيو ايت) توقع اتفاقية شراكة مع شركة (ايونيتي) ومقرها مدينة ميونيخ الالمانية بهدف توسيع شبكتها من وحدات شحن المركبات الكهربائية في اروربا حيث تعد (ايونيتي) من اكبر شركات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا.
2020 – وفاة يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق عن عمر ناهز 97 عاما ويعد من مؤسسسين العمل الخيري في الكويت والنشاط الدعوي في الكويت والعالم الإسلامي.
2020 - وفاة الفنان سليمان الياسين عن عمر يناهز 71 عاما وهو احد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.
2022 - مجلس الأمة ناقش الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر المكون من ثلاثة محاور وتقدم 10 نواب طلب طرح الثقة في رئيس الوزراء وانتهى الاستجواب بتقديم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة.(النهاية)
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