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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/29/2024 4:30:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 3 (كونا) --

التاسع والعشرون من مارس
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1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء مجلس استشاري للإعلام ملحق بوزارة الإرشاد والأنباء.
1974 - منتخب الكويت الوطني يفوز بدورة كأس الخليج الثالثة لكرة القدم التي استضافتها البلاد.
1991 - السيطرة على أول بئر نفطية مشتعلة وهي بئر الأحمدي 24 بواسطة فريق شركة (رد ادير) الكندية بعد أن قامت قوات النظام العراقي بإضرام النار في الآبار قبيل اندحارها من الكويت.
2003 - سوق شرق يتعرض لقصف صاروخي من جانب النظام العراقي ولم يؤد الحادث إلى وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.
2005 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يضع حجر الأساس لمدينة جابر الأحمد في منطقة أمغرة أحد أكبر المشاريع الإسكانية.
2005 - مؤسسة البترول الكويتية تدشن مكتبها التمثيلي في العاصمة الصينية بكين في خطوة تهدف إلى توسيع نشاطها التجاري في ثاني أكبر سوق مستهلك للنفط في العالم.
2010 - وزارة الصحة تفتتح مركز عبدالله العبدالهادي الصحي في منطقة اليرموك ويضم عيادات تخصصية لاكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة إضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية.
2012 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصل إلى بغداد في زيارته الأولى بعد الغزو العراقي للكويت ليشارك في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الثالثة والعشرين في بغداد.
2014 - نادي القرين الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية للكرة اليد للأندية الفائزة بالكأس اثر فوزه على نادي (نسر طبلبة) التونسي بنتيجة 27 - 25 في تونس.
2015 - وزارة التربية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية برنامج تعاون فني للتعليم بدولة الكويت للأعوام 2015 - 2019 لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الاداء التعليمي.
2016 - وفاة الفنان مكي القلاف عن عمر ناهز 79 عاما وهو أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية بالكويت ومنطقة الخليج العربي.
2017 - الكاتبة الكويتية لطيفة بطي تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع أدب الطفل والناشئة عن كتابها (بلا قبعة).
2018 - شركة البترول الكويتية العالمية (كيو ايت) توقع اتفاقية شراكة مع شركة (ايونيتي) ومقرها مدينة ميونيخ الالمانية بهدف توسيع شبكتها من وحدات شحن المركبات الكهربائية في اروربا حيث تعد (ايونيتي) من اكبر شركات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا.
2020 – وفاة يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق عن عمر ناهز 97 عاما ويعد من مؤسسسين العمل الخيري في الكويت والنشاط الدعوي في الكويت والعالم الإسلامي.
2020 - وفاة الفنان سليمان الياسين عن عمر يناهز 71 عاما وهو احد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.
2022 - مجلس الأمة ناقش الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر المكون من ثلاثة محاور وتقدم 10 نواب طلب طرح الثقة في رئيس الوزراء وانتهى الاستجواب بتقديم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة.(النهاية)





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