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السعودية ترحب بتدابير (العدل الدولية) لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

3/29/2024 4:30:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 3 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات والتخفيف من آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت يوم امس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقرير للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.(النهاية)

ع ش / م خ




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