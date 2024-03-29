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(التضامن) يحل بالمركز السادس في ختام بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة

3/29/2024 4:30:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 3 (كونا) -- حل نادي (التضامن) الكويتي سادسا في ختام بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة بعد خسارته امام (البحرين) البحريني (بنتيجة 3-1) في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس.
واختتمت مساء أمس الخميس منافسات البطولة التي انطلقت السبت الماضي بمدينة جدة بإقامة نهائي فئة الرجال حيث ظفر (انبي) المصري بالبطولة بعد تغلبه على (الاتحاد) السعودي بنتيجة (3-2).
وجاء ترتيب المراكز الثمانية في منافسات فئة الرجال كالاتي (انبي) المصري - (الاتحاد) السعودي - (سار) البحريني - (مدينة الحسين) الاردني - (البحرين) البحريني - (التضامن) الكويتي - (قطر) القطري - (الاهلي) السعودي.
أما بالنسبة لترتيب المراكز في منافسات فئة السيدات فجاءت كالاتي: الزمالك المصري - بتروجت المصري - البصرة العراقي - عالي البحريني - حمادة الاردني - الفتاة الكويتي - الجمعية الرياضية النسوية الجزائري - الأعمال الحرة الأبيض السوداني.
وشارك في البطولة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من تسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(انبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات شاركت 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
وضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخة الحمد وليو فاي فيما ضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
أما نادي (الفحيحيل) الكويتي فضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.(النهاية)

ف ن / م خ




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