(التضامن) يحل بالمركز السادس في ختام بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 3 (كونا) -- حل نادي (التضامن) الكويتي سادسا في ختام بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة بعد خسارته امام (البحرين) البحريني (بنتيجة 3-1) في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس.
واختتمت مساء أمس الخميس منافسات البطولة التي انطلقت السبت الماضي بمدينة جدة بإقامة نهائي فئة الرجال حيث ظفر (انبي) المصري بالبطولة بعد تغلبه على (الاتحاد) السعودي بنتيجة (3-2).
وجاء ترتيب المراكز الثمانية في منافسات فئة الرجال كالاتي (انبي) المصري - (الاتحاد) السعودي - (سار) البحريني - (مدينة الحسين) الاردني - (البحرين) البحريني - (التضامن) الكويتي - (قطر) القطري - (الاهلي) السعودي.
أما بالنسبة لترتيب المراكز في منافسات فئة السيدات فجاءت كالاتي: الزمالك المصري - بتروجت المصري - البصرة العراقي - عالي البحريني - حمادة الاردني - الفتاة الكويتي - الجمعية الرياضية النسوية الجزائري - الأعمال الحرة الأبيض السوداني.
وشارك في البطولة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من تسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(انبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات شاركت 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
وضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخة الحمد وليو فاي فيما ضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
أما نادي (الفحيحيل) الكويتي فضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.(النهاية)
ف ن / م خ
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