الفتاة السعودية تبهر العالم بابتكاراتها العلمية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) النشرة النسوية لوكالة الأنباء السعودية (واس) ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

من سجى عارف

الرياض - 29 - 3 (كونا) -- تخطو الفتاة السعودية بتميز في ميدان العلوم والابتكار مستندة على قاعدة تعليمية تستشرف بناء الأجيال عبر برامج أكاديمية ومهنية متخصصة ومسارات نوعية للمبتعثات في أرقى المراكز والجامعات العالمية نتاجها فكر متقد مبدع يسهم بعطائه في خدمة الوطن والبشرية لا سيما مع الثورة التقنية التي يعشها العالم ومستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبرؤية أكاديمية ترتكز على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وازت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين تلبية قدرات بنات الوطن ومتطلبات المرحلة الحديثة وعدتها شريكا علميا منتجا إلى جانب شقيقها الرجل مستظلة بكاملة حقوقها وبتشريعات ممكنة فأبهرت من موقع تدريبها بمختلف الكليات والمعاهد بسخاء فكرها اليانع قياسا بعمر لم يتجاوز العقدين وسجلت في ميادين التنافس المعتبرة دوليا حضورا متألقا توج بحصدها العديد من المراكز المتقدمة.

واتسعت دائرة نتاج مشاركة السعوديات في المجالين العلمي والابتكاري الذي لم يكن طارئا على المشهد العلمي وإنما جاء امتدادا لنماذج وطنية أسهمت في خدمة البشرية وارتقت لمراحل مقدمة وصلت بتوفيق من - الله تعالى – إلى علو الفضاء وذروة سنام التخصصات العلمية الدقيقة ومستحدثات التقنية بل تمكنت من الريادة واحتكرت فتيات التعليم التقني خلال السنوات الماضية الأسبقية والأولوية خلال حضورها ومشاركاتها في المحافل العلمية العالمية إذ بات من البديهي والمسلم به أن يأتي اسم بلدها (المملكة العربية السعودية) على رأس قائمة المتوجين أو ضمن أهم المرشحين لنيل الجائزة.

جدارة الفتاة السعودية المبتكرة وتفوقها على نظيراتها تحكيه بعض من النماذج المشرفة والملهمة لغيرها على غرار المبتكرة منار بنت عبدالهادي الغانم المتخصصة في البرمجة وتقنية تطوير الويب عندما مثلت السعودية من خلال الكلية التقنية الرقمية بالأحساء في معرض سنغافورة الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة خلال سبتمبر الماضي حيث توجت بالميدالية الذهبية وجائزة خاصة من مركز تايلند الوطني للأبحاث عن ابتكارها نظام يعمل على تصميم خطط سياحية وخط سير متكامل للرحلة بناء على تفضيلات وميزانية العميل من خلال جمع البيانات وتحليلها بالذكاء الاصطناعي وتقديم خطة شاملة لجميع الأماكن التي يحتاجها العميل وإبراز المعالم السياحية للوجهة المقصودة.

وجاءت المبتكرة السعودية ملاذ بنت سليمان الدهيش كأنموذج للفتاة السعودية ذات الحضور المشرف دوليا وذلك عندما شاركت مرشحة من الكلية التقنية ببريدة عن ابتكارها (الجبيرة الذكية) بنظام ثلاثي الأبعاد مرتبط بحساسات لقياس الرطوبة ودرجة الحرارة لحماية المرضى المصابين بالغرغرينا إذ تقوم المجسات بإرسال البيانات إلى أجهزة القراءة ومنها الهاتف المحمول ونالت الميدالية الذهبية عن هذا الابتكار في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية الذي اقيم في ماليزيا في فبراير الماضي.

وفي المحفل الدولي ذاته توجت المتدربة بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض شهد سليمان عجيبي بالميدالية الفضية عن ابتكار (طائرة درون تعمل بالذكاء الاصطناعي) لتقييم الأضرار بعد الحوادث الطبيعية عن طريق كاميرا مدمجة عالية الدقة تتعامل مع حالات الحرائق والسيول والزلازل والأعاصير وبعد الرصد يجرى عبر منصة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي تصنيف الخطر ومكان وتاريخ وقوعه ونوعية الأضرار.

ويعزز هذا الابتكار من جهود الجهات العاملة في مجالات الحماية المدنية والإنقاذ والتنبؤ بحالات الطقس والمناخ كذلك فرق المساعدات الإنسانية والمناخ من تلقى المعلومات والاستفادة منها في التخطيط والتنفيذ.

ويحضر اسم المبتكرة السعودية دانة إبراهيم ليروي بوصفه قصة أخرى وانموذجا جديدا يؤكد قدرة الفتاة السعودية بكل ثقة على الذهاب بعيدا نحو تحقيق المستحيل وتصدر قوائم المبدعين حول العالم وكتابة اسمها في صفحات تاريخ العلم والعلوم المتضمن ابتكارات أسهمت في خدمة البشرية وتحسين جودة حياة الإنسان في مختلف بقاع الدنيا وذلك عندما استقلت الطالبة في مؤسسة التدريب الفني والمهني دانة إبراهيم الطائرة المتجهة إلى سنغافورة للمشاركة وتمثيل وطنها في معرض سنغافورة الدولي للابتكارات والاختراعات متسلحة بتخصصها في تقنيه الدعم الفني الذي مكنها من ابتكار عصا إلكترونية تساعد الأطفال المصابين بالتوحد في الرسم وأسمته (ماجيك موف) توجت عنه بالميدالية الذهبية وجائزة أفضل اختراع من مركز تايلند الوطني للأبحاث.

مبدعة أخرى وأنموذج آخر مشرف من فتيات الوطن الطالبة في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض المبتكرة دانه بنت رشيد السكران المتوجة بالميدالية الفضية إبان مشاركتها في ذات المعرض الدولي بسنغافورة عن ابتكارها المتمثل في جهاز قياس جودة الهواء مدونة بذلك قصة نجاح تروى بفخر.

ومن أحضان ينابيع وبساتين محافظة الأحساء يفوح عطرا ونقاءا اسم الطالبة بالكلية التقنية الرقمية المبتكرة روان بنت هاني الزين كزهرة احسائية تنضم لزهور أخرى من بنات الوطن تزكي العالم عطرا اخاذا وتمثل أيقونة وبرهانا لحقيقة أن المملكة بمختلف مناطقها ومحافظاتها غنية بمبدعات لا يؤمن بالمستحيل مستمدات عزيمتهن وإصرارهن على التفرد والريادة من دعم ما فتئت تقدمه لهن القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومواكبة ذلك الدعم بابتكارات طالما نالت إعجاب العالم وثنائه واحترامه ومكافأته وهو الأمر ذاته الذي شهد به الخبراء والمحكمين في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا عند منحهم المبتكرة روان الزين المركز الثاني والميدالية الفضية عن ابتكارها المتمثل في مشروعٍ تقني عالجت به عيوب ومشكلات الطرق التقليدية اليدوية لفرز شوائب البن المتمثلة في المدد الزمنية الطويلة في عمليات الفرز وتواضع الفاعلية والدقة في فرز تلك شوائب وذلك عبر توظيف واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الشوائب في حبوب البن الذي يضمن وبشكل كبير تقليص وقت تنفيذ عملية الفرز وتوافر الدقة الكبيرة والفاعلية في عملية عزل الشوائب.

كل ذلك يوجز بأن الفتاة السعودية في مجال التقنية مع حداثة سنها استطاعت باقتدار خوض العديد من التجارب في مختلف المجالات كانت الجودة والتميز صفتين حاضرتين دائما فيما تقدمه في مختلف المحافل الدولية وما انفكت تمثل وطنها خير تمثيل مواكبة طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله - التي طالما راهنت على قدرة شباب الوطن من الجنسين في الوصول ببلادهم لمكانة أعلى وأفضل على جميع الأصعدة وفي مختلف المناسبات العالمية بل إن قيادة المملكة تبني وتستثمر في قدرات أبناء وبنات الوطن فهيأت لهم البيئات المناسبة ليطلقوا العنان لأفكارهم وتجسيدها على الواقع.(النهاية)