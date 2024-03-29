بدء فعاليات ليالي رمضان في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 29 آذار (بترا)- بدأت في ساحة مركز عجلون الثقافي، مساء أمس الخميس، فعاليات الليالي الرمضانية، والتي تأتي بمناسبة الشهر الفضيل.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الفعاليات الرمضانيه التي تقام بتنظيم من المديرية، تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي من خلال مشاركة أدباء وفنانين وشعراء وتوفير أجواء تتلاءم مع الشهر الفضيل.
وبين فريحات، أن الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام اشتملت في يومها الأول على افتتاح معرض للأعمال اليدوية، وفقرات للأطفال وأناشيد دينية بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي.
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
29/03/2024 10:37:53
MENAFN29032024000117011021ID1108036025
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