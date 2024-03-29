بدء فعاليات ليالي رمضان في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 29 آذار (بترا)- بدأت في ساحة مركز عجلون الثقافي، مساء أمس الخميس، فعاليات الليالي الرمضانية، والتي تأتي بمناسبة الشهر الفضيل.

وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الفعاليات الرمضانيه التي تقام بتنظيم من المديرية، تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي من خلال مشاركة أدباء وفنانين وشعراء وتوفير أجواء تتلاءم مع الشهر الفضيل.

وبين فريحات، أن الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام اشتملت في يومها الأول على افتتاح معرض للأعمال اليدوية، وفقرات للأطفال وأناشيد دينية بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي.

--(بترا)





ع.ف/م ق/أس

29/03/2024 10:37:53