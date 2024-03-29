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فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية

3/29/2024 4:30:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 آذار (بترا)- استخدم الاتحاد الروسي الليلة الماضية، حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار يمدد تفويض لجنة خبراء مكلفة بمراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية لمدة سنة كاملة.

وأيد القرار 13 دولة فيما عارضته روسيا، وصوتت بالامتناع عليه الصين، وبهذا يكون نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق كوريا الشمالية وبرنامجها النووي قد انتهى.

وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي لم يحدد المجلس تاريخا نهائيا لها، فيما يحاول الاتحاد الروسي ومعه الصين، بإقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات دون جدوى.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات"، مشددا على أنه "إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجلس رفضوا التعديل.

--(بترا)


م د/م ق/أس


29/03/2024 08:11:35

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