Friday, 29 March 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة

3/29/2024 4:29:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 آذار (بترا)- أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ،

الحاجة الملحة، والأهمية القصوى لفتح المزيد من المعابر البرية من إسرائيل إلى غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، إن كاخ بحثت خلال اجتماعاتها مع مسؤولين إسرائيليين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

ويدعو القرار 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراَ بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

-- (بترا)


م د/م ق/


29/03/2024 08:05:28

MENAFN29032024000117011021ID1108036022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث