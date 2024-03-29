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خطة ب لمواجهة مفاجآت عموتة.. علوان وسعادة يلتحقان بالخور غدا

3/29/2024 4:27:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الخطة "ب" جاهزة لمواجهة مفاجآت عموتة
تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، أعد الخطة "ب"، وهي خطة بديلة لمواجهة أي قرار مفاجئ من المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بشأن احتمالية رحيله عن المنتخب.
ولم يحسم المغربي عموتة مسألة استمراره أو رحيله على المنتخب، وترك الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات، الأمر الذي استدعى خطة بديلة احتياطية من اتحاد الكرة، تتضمن اختيار مدير فني وجهاز فني جديد في وقت قياسي، في حال حسم عموتة أمره بالرحيل.
وتبقى الخطة البديلة في أدراج اتحاد الكرة، ولن يتم الكشف عنها إلا في حال حسم عموته قراره بالرحيل، أما في حال قرر المدرب المغربي الاستمرار، فإن الخطة "ب" ستبقى أسيرة أدراج اتحاد الكرة.
وظلت تصريحات عموتة متأرجحة بين الرحيل لأسباب عائلية، أو الاستمرار مع المنتخب، الأمر الذي دفع الاتحاد لخطوة إعداد خطة بديلة قادرة على مواجهة أي مفاجآت.
علوان وسعادة يغادران فجر السبت
يغادر المحترفان في فريق الخور القطري علي علوان وإبراهيم سعادة، عمان فجر يوم غد السبت، للالتحاق بفريقيهما القطري، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وتحديدا مواجهتي باكستان.
واستأذن علوان وسعادة فريق الخور، للتأخر يومين في عمان، من أجل التفاعل مع عائلاتهم في أجواء رمضانية.
وكان أغلب لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج، غادروا عمان ليلة مباراة باكستان الثلاثاء الماضي وفي اليوم التالي، للالتحاق بأنديتهم.
هل يتعرض اتحاد الكرة لعقوبة آسيوية؟
يتكهن البعض بإمكانية فرض الاتحاد الآسيوي عقوبة على اتحاد كرة القدم، بسبب اقتحام أحد المشجعين لملعب ستاد عمان، خلال مباراة الأردن وباكستان، التي جرت الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كاس العالم.
ويعتمد فرض العقوبة من عدمها، على تقرير مراقب المباراة الذي شاهد مشجعا يقتحم الملعب خلال مجريات اللقاء، فيما كان مشجعان آخران يستعدان لدخول الملعب دون أن ينجحا في ذلك.
محاولات لتجهيز وانجا
بدأ الفيصلي بتسريع عمليات التأهيل، للمحترف الكاميروني في صفوف فريق الكرة رونالد وانجا، أملا في إشراكه في مباراة الفريق يوم الأحد المقبل، أمام فريق الوحدات في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين.
المعلومات ترجح أن يتواجد وانجا في كشف المباراة، من دون التأكد فيما إذا كان سيلعب في التشكيلة الأساسية أم لا، بانتظار التشخيص الطبي لإصابته، علما أن اللاعب بدأ تدريباته الجماعية مع الفريق.
ويعتبر رونالد وانجا من المحترفين المؤثرين في فريق الفيصلي، حيث تم التعاقد معه مع انطلاق مرحلة الإياب من الدوري، ليظهر بشكل متميز، ما جعله ركيزة أساسية في الفريق الباحث عن الحفاظ على لقب الدوري.
نعيمات وعرب يظهر في الدوري القطري اليوم
يظهر لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم يزن نعيمات ويزن العرب في الدوري القطري اليوم، عندما يشاركان فريقيهما منافسات الدوري.
ويلعب فريق الأهلي الذي يحترف في صفوفه يزن نعيمات، مع فريق الشمال، فيما يظهر العرب مع فريقه معيذر في مواجهة فريق أم صلال.
وكان اللاعبان التحقا بفريقيهما يوم الأربعاء الماضي، بعد اختتام مشاركتهما مع المنتخب الوطني في المباراتين أمام باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

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