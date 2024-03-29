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طفل من كل ستة يتعرض للمضايقة عبر الإنترنت

3/29/2024 4:27:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أن نحو 16 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت العام 2022، في رقم شهد ارتفاعاً مقارنة بما سجل قبل 4 أعوام، بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
المدير الإقليمي للمنظمة هانز كلوغه، حذر في البيان من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة" وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13 % من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.
المضايقة عبر الإنترنت
وذكرت الدراسة أن 15 % من الصبيان و16 % من الفتيات، قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة، أقله خلال الأشهر القليلة الفائتة.
وأوضحت الصحة العالمية، أن أعلى مستويات سُجلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبيان بإسبانيا.
وأقر مراهق واحد من كل ثمانية بتعرضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجل ارتفاعاً بـ3 نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.
وشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق، من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.
وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و13 لدى الفتيات.
إلى ذلك، لم يُسجل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.
مضايقات جسدية بالمدارس
في المقابل، بقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال
11 % ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام 2022.
بينما بلغت هذه النسبة 10 % في الدراسة التي أُجريت قبل 4 أعوام، وفق ما ذكر التقرير الذي نشر أول من أمس. وأكدت منظمة الصحة، أن جائحة "كوفيد 19" غيرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
التنمر في المدرسة
وأفادت 27 % من الفتيات المنتميات إلى 20 % من الأسر الأقل ثراء، بأنهن تعرضن للتنمر بالمدرسة، مقابل 21 % من المنتميات إلى 20 % من الأسر الميسورة.
وأكد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".

MENAFN29032024000072011014ID1108035991

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