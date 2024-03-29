مصرع 45 شخصاً في سقوط حافلة من فوق جسر بجنوب أفريقيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- لقي 45 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء سقوط حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.
وذكرت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 شخصاً وأصيب آخرون بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو."
ونقلت المحطة عن وزير النقل في جنوب أفريقيا سينديسيو تشيكونجا، قوله إنه "نتيجة لحادث الحافلة، فقد نجت فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت امرأة أخرى وهي في طريقها إلى المستشفى".
وأضاف، أنه يجرى التحقيق فى السبب الدقيق للحادث، وفقا للبيان. -(بترا)
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