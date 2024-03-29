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مصرع 45 شخصاً في سقوط حافلة من فوق جسر بجنوب أفريقيا

3/29/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- لقي 45 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، جراء سقوط حافلة من فوق جسر واشتعلت فيها النيران في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.
وذكرت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا "إس آه بي سي" في بيان، أنه "قتل 45 شخصاً وأصيب آخرون بجروح خطيرة بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت من فوق جسر واشتعلت فيها النيران على ممر جبلي بين موكوباني وماركين في ليمبوبو."
ونقلت المحطة عن وزير النقل في جنوب أفريقيا سينديسيو تشيكونجا، قوله إنه "نتيجة لحادث الحافلة، فقد نجت فتاة واحدة فقط تبلغ من العمر ثماني سنوات وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت امرأة أخرى وهي في طريقها إلى المستشفى".
وأضاف، أنه يجرى التحقيق فى السبب الدقيق للحادث، وفقا للبيان. -(بترا)

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