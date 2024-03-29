مسؤولة أممية تبحث سبل توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، إن كاخ بحثت خلال اجتماعاتها مع مسؤولين إسرائيليين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.



ويدعو القرار 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراَ بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. بترا