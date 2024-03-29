رأسان بجسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق من شاب أميركي

ونال هذا التوأم شهرة واسعة في العالم لكونهما ملتصقتي الجسد، وتعيشان في جسد واحد، وهي من الحالات النادرة في العالم التي بقيت على قيد الحياة.

حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فإن آبي وبريتاني هنسل، البالغة من العمر الآن 34 عاماً، من ولاية مينيسوتا، تزوجتا من جوش بولينغ، 33 عاماً، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش في عام 2021.



خلال فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما تحلمان بإنجاب أطفال في يوم من الأيام، وافقت بريتاني: "نعم، سنصبح أمهات".



ووافقت آبي قائلة: "نعم، سنصبح أمهات في يوم من الأيام، لكننا لا نريد أن نتحدث عن كيفية سير الأمور بعد".



يمكن للزوجين تناول الطعام والكتابة وإكمال المهام بشكل منفصل عن بعضهما البعض، لكنهما تتشاركان في جسد واحد، ومن الخصر إلى الأسفل، جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية.



وهذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة التقليدية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية.



في السياق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الثنائي فضل إحاطة أمر زواجهما ببعض الخصوصية، كما تعيش التوأم حياة أكثر هدوءاً، بعيداً عن الأضواء في السنوات العشر الماضية.



في برنامج تلفزيوني سابق، قالت التوأم في الحلقة الأولى من المسلسل المكون من ثمانية أجزاء: "لقد كان الناس فضوليين بشأننا منذ ولادتنا، لأسباب واضحة". لكن أبوينا لم يسمحا لنا أبداً باستخدام ذلك كذريعة. لقد نشأنا على الاعتقاد بأننا قادرتان على فعل أي شيء أردنا القيام به.



في مقابلة عام 2001 مع مجلة تايم، قال والد التوأم مايك إن بنتيه تساءلتا بالفعل عن العثور على أزواج ذات يوم.



وأوضح أنه مع العلم أن توأمين ملتصقتين أخريين قد تزوجتا، فلماذا لا؟ "إنهما فتاتان حسنتا المظهر. إنهما بارعتان. وأضاف: "لقد حصلتا على كل شيء يسير بالنسبة لهما، باستثناء أنهما معاً". عربي بوست

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