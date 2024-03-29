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مدرب الجزائر للشباب يكشف سبب صفعه للاعبيه

3/29/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف مدرب منتخب الجزائر للشباب ياسين مانع عن سبب صفع لاعبيه خلال مواجهة تونس في البطولة الودية للشباب.

وقال مانع في تصريحات عبر موقع الاتحاد الجزائري: "أعتذر لأولياء أمور اللاعبين والجمهور الجزائري على ما حدث، وأعترف بارتكابي خطأ. وللحكم على الحادث كان لابد أن تكونوا في الملعب".


وأضاف "كانت الأمور على وشك أن تخرج عن السيطرة، والإطار الرياضي، وتصرفي كان من باب منع حدوث أي شيء خارج النطاق الرياضي".


وأكمل "لكل من أراد الصيد في المياه العكرة، أقول له يجب عليه أن يتواجد معنا ليكتشف الأجواء العائلية داخل المنتخب".


وأتم "لاعبو المنتخب مثل أبنائي، ولا أقبل أن يعتدوا على منافسيهم أو يقولوا كلاما فاحشا، وأعتذر مجددا على ذلك التصرف".

وكان مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم لفئة أقل من عشرين سنة ياسين مانع، أثار جدلا واسعا في الجزائر بعدما قام بصفع لاعبين خلال المباراة الودية أمام الجميع.


وجمعت المباراة الجزائر وتونس، حيث انتهت بخسارة الجزائر بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في الدورة الودية للفرق تحت سن العشرين، والتي تقام على الأراضي الجزائرية.


وتم رصد المدرب ياسين مانع وهو يصفع لاعبين على الوجه أمام أنظار الجميع بالملعب وأمام عدسات الكاميرات، حيث تدخل مانع لفض نزاع وقع بين الفريقين بعد توقفت المباراة بضع دقائق، بعد مشاحنات بين لاعبي الفريقين. وكالات

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