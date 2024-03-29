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الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام

3/29/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت الأسهم العالمية أفضل أداء فصلي لربع سنوي أول في 5 سنوات، بدعم من آمال حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأميركي، وطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر (إم أس سي آي) للأسهم العالمية بنحو 7.7 بالمئة في العام الجاري، في أكبر مكاسب منذ عام 2019، إذ تفوقت الأسهم على السندات بأكبر هامش في أي ربع منذ العام 2020.


وكان مؤشر (إس آند بي 500) مسؤول بشكل مباشر عن تلك المكاسب، إذ حقق 22 إغلاقا قياسيا خلال الربع الأول من 2024، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.


وأسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم، إذ أضاف سهم شركة (إنفيديا) وحده أكثر من تريليون دولار للقيمة السوقية في أول 3 أشهر من هذا العام، بما يعادل حوالي خمس إجمالي المكاسب لأسواق الأسهم العالمية على مدار الفترة ذاتها.


وتفوق مؤشر (فوتسي) البريطاني و(داكس) الألماني و(كاك) الفرنسي على (إس آند بي 500) في آذار، إذ بدأت مكاسب الأسهم الأميركية تخفت في حين انطلقت الأسهم العالمية للحاق بالطفرة التي قادها الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.


وكان سوق الأسهم الياباني أحد أبرز المتفوقين، في ظل تزايد الثقة في الاقتصاد، وارتفاع أسعار الأسهم المحلية المرتبطة بالرقائق ليرتفع مؤشر (توبكس) بنحو 16.2 بالمئة في 2024. -(بترا)

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