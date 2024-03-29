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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق جنوبي اليونان

3/29/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت هيئة أوروبية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة ٦ درجات جنوبي اليونان.

وشعر بعض السكان في مصر بهزة أرضية، تبين أن مصدرها جنوبي اليونان. كما تعرضت تركيا وليبيا وعدد من دول البحر المتوسط لنفس الهزة الأرضية.

وفي بداية شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، اكد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض ان زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.


حينها كان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس قد توقع أسبوعاً "مثيراً للاهتمام" بحسب تعبيره، وحذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة، التي قد تؤثر على قشرة الأرض. وأضاف من خلال حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية.. كونوا في حالة تأهب إضافي".

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