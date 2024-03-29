الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من دعم المفوضية النقدي

وأفاد تقرير صدر حديثا للمفوضية، أن 2.823101 مليون من اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة حصلوا على مساعدات نقدية قدرها 243.008028 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.



2.178 مليون لاجئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 247 مليون دولار في 2022UNHCR



وأشار التقرير إلى حصول 330.233 ألف لاجئ في الأردن 72.641359 مليون دولار مساعدات نقدية في 2023، مقابل تلقي 268.591 ألف لاجئ 70.092 مليون دولار في 2022.



وقدمت المفوضية مساعدات نقدية في 16 منطقة عمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



شكل الإناث نسبة 52% من المستفيدين من المساعدة النقدية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023UNHCR



وظهر من التقرير أن لبنان هي أكثر دولة عربية استفاد اللاجئون فيها من المساعدات النقدية، بعد تلقي 1.36 مليون لاجئ دعما قيمته 85.74 مليون دولار، تليها الأردن، ثم اليمن ثم العراق ثم مصر.



ونفذت المفوضية برنامج مساعدة نقدية في شمال غربي سوريا في عام 2023 من خلال عملية عبر الحدود في غازي عنتاب، ودعمت أكثر من 1250 أسرة متضررة من زلزال شباط 2023.



وشملت المساعدات دعما لتمكين اللاجئين من إنشاء مشاريع صغيرة، ومنحا صحية لسداد التكاليف الطبية للعلاج في المستشفيات وشراء المعدات الطبية، وتوفير الخدمات المتخصصة المنقذة للحياة، ومنحا تعليمية ومنحا لغرض تأمين المأوى وتكاليف الإيجار وإصلاح المنازل، وأشكال أخرى من الدعم النقدي.



شعر 95% من المستفيدين أن المساعدات النقدية حسنت ظروفهم المعيشية وأنها الطريقة المفضلة لديهم للمساعدة UNHCR

ولم تتمكن المفوضية من تقديم المساعدة النقدية إلى 738.628 ألف فرد مؤهل للمساعدة، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2022، والتي بلغ فيها العدد 581.055 ألف.



وأعلنت المفوضية في الأردن خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار/مايو المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.



وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار/مايو 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.



وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25% شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق.



ولم تقدم المفوضية المساعدة الشتوية المخصصة للاجئين فــي دول عدة منها الأردن، وذلك في ظل نقص التمويل الذي تواجهه المنظمة الأممية.



ويستضيف الأردن 55292 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 3 آذار/مارس الحالي. المملكة