الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب في الأردن

تأتي هذه الخطوة في إطار تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الامن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين، حيث أن استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث لا سمح الله أو مشكلات متعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين، وتعريض حياة المستخدمين للخطر بسبب عدم وجود إمكانية للتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين، وان العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإجراء دراسة مع الجهات المعنية تهدف إلى تقييم إمكانية ترخيص المزيد من التطبيقات بناءً على احتياجات السوق المحلية.وتدعوا الوزارة المواطنين إلى عدم استخدام التطبيقات المخالفة للآثار الكبيرة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية عليهم لا سيما وأن بعض السائقين الذين يعملون على هذه التطبيقات المخالفة من أصحاب السوابق الجرمية مما يؤثر على سلامة الركاب وخصوصًا من النساء والأطفال.









